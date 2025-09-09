'Боги войны' уничтожили штурмовую группу, три дроновых экипажа и РСЗО врага. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав армии РФ и ее технику, приближая победу Украины. Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода показали ликвидацию штурмовой группы оккупантов, трех дроновых экипажей БПЛА и РСЗО.

Об этом говорится в Telegram-канале боевой бригады. Там отметили, что "боги войны" 28-й ОМБр заняли третье место среди общевойсковых бригад по поражению врага по итогам системы Delta в августе.

"И это – не просто хорошая цифра. Это признание неустанной и тяжелой работы", – прокомментировали военные работу артиллеристов.

Военные показали уничтожение солдат армии РФ

В бригаде показали, как работает артиллерия на фронте, как уничтожают российскую пехоту, операторов БПЛА и технику врага.

"Наши пушки работают в дождь, снег, жару и град. Днем и ночью. Когда в расчете уже нет сил нести десятый 50-килограммовый снаряд. Когда неподалеку жужжит вражеский дрон. Когда все вокруг пылает, а серьезные дяденьки в пиджаках "распинаются" о сделках. Пушки работают. И будут работать. Пока не исчезнет последний оккупант. Потому что фронт рассчитывает на них", – отметили бойцы бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

