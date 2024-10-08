'Бои идут за каждый подъезд': в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке Донецкой области

Российские оккупационные войска зашли на восточную окраину города Торецк в Донецкой области и продвинулись в направлении шахты Центральная. Ситуация в городе постоянно меняется, Силы обороны ведут бои с врагом за каждый подъезд.

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Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, армия РФ наступает и производит постоянные штурмы.

"Однако сегодня мы не позволили врагу продвинуться. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, они идут буквально за каждый подъезд", – сказала Бобовникова.

Представитель ОТУВ "Луганск" отметила, что трудно оценить, какую часть Торецка контролируют россияне. В настоящее время известно, что они зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты "Центральная".

Однако, как она подчеркнула, ситуация постоянно меняется.

"То мы отбиваем у них (оккупантов. – Ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам это ни стоило", - подчеркнула Бобовникова.

Также продолжаются бои за поселок Нелиповка, что к северо-западу от Нью-Йорка.

"Тактика похожа на ту, которую они применяют в Торецке. ...Они "равняют" город из артиллерии и потом постоянно штурмуют малыми группами из 3-4-5 человек, эти штурмы идут в течение суток", – сказала Бобовникова.

В то же время в районе Часова Яра ситуация контролируемая, Силы обороны не дают врагу продвигаться.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в Институте изучения войны отметили, что армия РФ продолжает продвигаться на Торецком направлении и пытается захватить город. Геолокационные кадры за 29 сентября показывали, что захватчики добились незначительных успехов вдоль улицы Гайдара в западной части Дружбы (северо-восточнее Торецка).