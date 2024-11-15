Бои продолжаются по всему городу и на близлежащих территориях: в ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении

В Волчанске на Харьковщине бои идут по всему городу и прилегающим территориям, оккупанты усилили давление в направлении сел Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову. Ситуация находится под контролем украинских защитников.

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Об этом в эфире телемарафона 14 ноября заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов. В частности, он рассказал, что гражданского населения в Волчанске нет, "как нет и ни одного гражданского здания".

По словам Романова, российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Старицы и Липцев с целью приблизиться к областному центру.

"Там (в Липцах – ред.) также идет оборона... Это направление надежно контролируется украинскими защитниками", – сказал он.

Спикер ОТГ "Харьков" добавил: приближение врага к Харькову позволило бы россиянам развернуть позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии.

В то же время любая артиллерия и другие выявляемые силы врага сразу уничтожаются огнем Сил обороны Украины, заверил Романов.

Он также рассказал, что в последние дни в Харьковской области агрессор начал более активно применять танки и другую бронетехнику во время штурмов.

"Противник применил бронетехнику, в том числе танки и боевые бронированные машины. Перед этим он наступал исключительно силами пехоты, небольшими пехотными группами, продвигавшимися в темное время суток под прикрытием дождя или тумана, чтобы их не заметили украинские средства разведки. Им это не удавалось, они решили бросить в бой бронетехнику. Она осталась на поле боя", – информировал спикер.

Главная цель врага сейчас – как можно дальше зайти на территорию Украины и закрепиться, добавил Евгений Романов.

Как писал OBOZ.UA, города Волчанск из-за продолжающегося уже около полугода российского наступления на Харьковщине больше не существует. От многоквартирных домов остался только фундамент, мирное население покинуло этот некогда цветущий город.

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