'Остались только руины': в сети показали, как сейчас выглядит Волчанск. Видео с высоты

Города Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области больше не существует. Российская армия в попытках захватить очередную часть украинской территории стерла его с лица земли.

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Жизни в городе нет, а от многоквартирных домов остался только фундамент. Соответствующим видео 30 октября поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Кадры сняли пограничники Краматорского отряда с высоты птичьего полета.

Они наглядно показывают, во что оккупанты превратили Волчанск – город, в котором до полномасштабного вторжения проживало более 18 тыс. человек.

Местами над руинами поднимается дым от свежих бомбардировок.

Судя по кадрам, в городе не осталось ни одного целого здания.

"Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск. Бойцы говорят, что от города остались только руины", – говорится в сообщении ГПСУ.

Как известно, Волчанск в мае 2024 года второй раз подвергся российскому нападению. Впервые он был оккупирован в начале полномасштабного вторжения, после освобождения города там осталось около 3,5 тыс. человек.

По состоянию на июль в Волчанске оставалось лишь 50 мирных жителей, которые не могли эвакуироваться из-за оккупации северной части города.

В конце сентября в ГУР Минобороны Украины сообщили, что спецназовцы военной разведки освободили агрегатный завод в Волчанске. Командование РФ бросило туда свои наиболее мотивированные и профессиональные подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что после потери агрегатного завода в Волчанске оккупанты усилили авиаудары КАБами.

11 октября в ВСУ рассказали, что Волчанск стал ключевой точкой боев на севере Харьковщины. Враг там значительно усилил свою активность.

Напомним также, на днях в СБУ сообщила о задержании агента ГРУ России в Волчанске, который помогал врагу бомбить город. По данным следствия, 34-летний безработный мужчина остался в Волчанске, несмотря на круглосуточные обстрелы и обязательную эвакуацию гражданских. Фигурант регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локацию ВСУ.

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