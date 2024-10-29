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Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам бомбить Волчанск в Харьковской области. Фигурант, 34-летний безработный местный житель, взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом 29 октября сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, агент военной разведки страны-агрессора России готовил координаты для ударов по Силам обороны Украины, которые защищают Волчанск.

Представитель спецслужбы РФ дистанционно завербовал его накануне повторного наступления врага на Харьковщину.

Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Житель Волчанска по собственной инициативе решил помогать врагу. Наладив контакт с представителем РФ в Telegram, с июня 2024 года он систематически "сливал" данные о местоположениях личного состава Сил обороны и военной техники в городе.

Информацию передавал голосовыми сообщениями, сопровождая их изображениями.

С началом боев за Волчанск фигурант получил указание оставаться в городе, несмотря на круглосуточные российские обстрелы и обязательную эвакуацию гражданских.

Впоследствии под видом обычного горожанина он регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локации украинских войск.

Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Больше всего агрессора интересовало расположение укрепрайонов, огневых позиций, ремонтных баз и складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины.

После разведывательных вылазок агент "отчитывался" куратору. Оккупанты использовали эту информацию для подготовки ударов по украинским защитникам.

Таким образом они пытались пробить оборону и захватить Волчанск.

Контрразведчики СБУ установили местонахождение агента и задержали его на территории Чугуевского района, когда он решил "залечь на дно" и выехал из города к своей матери.

Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Во время обыска у задержанного изъят телефон с подтверждениями коммуникации с ГРУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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