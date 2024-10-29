Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента ГРУ, помогавшего оккупантам бомбить Волчанск. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам бомбить Волчанск в Харьковской области. Фигурант, 34-летний безработный местный житель, взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом 29 октября сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, агент военной разведки страны-агрессора России готовил координаты для ударов по Силам обороны Украины, которые защищают Волчанск.

Представитель спецслужбы РФ дистанционно завербовал его накануне повторного наступления врага на Харьковщину.

Житель Волчанска по собственной инициативе решил помогать врагу. Наладив контакт с представителем РФ в Telegram, с июня 2024 года он систематически "сливал" данные о местоположениях личного состава Сил обороны и военной техники в городе.

Информацию передавал голосовыми сообщениями, сопровождая их изображениями.

С началом боев за Волчанск фигурант получил указание оставаться в городе, несмотря на круглосуточные российские обстрелы и обязательную эвакуацию гражданских.

Впоследствии под видом обычного горожанина он регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локации украинских войск.

Больше всего агрессора интересовало расположение укрепрайонов, огневых позиций, ремонтных баз и складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины.

После разведывательных вылазок агент "отчитывался" куратору. Оккупанты использовали эту информацию для подготовки ударов по украинским защитникам.

Таким образом они пытались пробить оборону и захватить Волчанск.

Контрразведчики СБУ установили местонахождение агента и задержали его на территории Чугуевского района, когда он решил "залечь на дно" и выехал из города к своей матери.

Во время обыска у задержанного изъят телефон с подтверждениями коммуникации с ГРУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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