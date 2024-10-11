'В Волчанске ситуация динамичная': командир батальона ударных БПЛА рассказал о ходе боев. Карта

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои, и ключевой точкой стал Волчанск. Ситуация здесь меняется каждый день, поскольку и украинские защитники, и российские оккупанты ведут ожесточенные бои за контроль над стратегически важными позициями.

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О ходе боевых действий рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко во время эфира на телеканале КИЕВ24. По его словам, линия фронта остается нестабильной: отдельные участки постоянно переходят из рук в руки.

"Линия фронта не является устойчивой. Некоторые позиции переходные из рук в руки. То есть противник прет, как может", – сказал он.

Речь идет не просто о локальных столкновениях, а тяжелых маневрах с обеих сторон. Несмотря на героические достижения украинских сил, российские войска иногда также достигают тактических успехов.

Федоренко отметил, что на Купянском направлении ситуация также остается одной из самых сложных. Российские войска массово используют авиацию, пытаясь стереть с лица земли населенные пункты, в том числе левобережную часть региона. Цель российских сил – создать такую же ситуацию, как и в Волчанске.

"Противник массированно применяет авиацию. Пытается сделать то же, что и с Волчанском – стереть с лица земли. Это касается больше левобережной Купянщины", – объяснил военный.

По словам командира батальона, РФ стремится достичь захвата плацдарма на левом берегу реки Оскол, что позволит оккупантам расширяться с выходом на Купянск-Узловой, что должно оккупантам дать предпосылки ступить на правобережную Купянщину.

Напомним, после "ощутимого поражения" российских оккупантов в виде потери агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине они начали активнее применять тактическую авиацию. Враг чаще наносит авиаудары и увеличил использование управляемых авиабомб.

24 сентября стало известно об увольнении захваченного ранее россиянами агрегатного завода в Волчанске. Украинские защитники выбили оккупантов из этого крупного укрепрайона. После этого россияне активизировали атаки на Волчанский агрегатный завод. Для этого они используют тяжелое вооружение, в том числе огнеметные системы и управляемые авиабомбы (КАБ).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сегодня Волчанск на Харьковщине. Город практически стерт с лица земли. Российские оккупанты, которые так и не смогли захватить этот населенный пункт, превратили его в руины, где нет ни одного уцелевшего здания.

– В РДК рассказали, что операция по штурму агрегатного завода была достаточно сложной и где во многом – уникальной для российско-украинской войны. Для россиян содержание агрегатного завода в Волчанске было важно прежде всего из-за того, что он мог стать плацдармом для дальнейшего наступления врага к югу от города.

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