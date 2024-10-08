После потери агрегатного завода в Волчанске россияне усилили авиационные атаки – ОТГ 'Харьков'

После "ощутимого поражения" российских оккупантов в виде потери агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине они начали активнее применять тактическую авиацию. Враг чаще наносит авиаудары и увеличил использование управляемых авиабомб.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев. Он отметил, что по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась несколько недель назад, сейчас активность врага существенно выше.

Военный предположил, что это связано с потерей россиянами агрегатного завода в Волчанске. Теперь они пытаются отвлечь внимание, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Этот террор враг выдает за "большие тактические победы" в уничтожении "объектов логистики Сил обороны" или "штабов с наемниками".

Саранцев заявил, что обстановка в зоне ответственности ОТГ "Харьков" остается стабильно сложной. Волчанск – основной очаг боевых действий вместе с близлежащими населенными пунктами, в том числе Старицей и Тихим.

"Противник пытается наступать из района населенного пункта Гатище на Волчанск, намеревается продвинуться к позициям Сил обороны, впрочем, все его действия были заранее выявлены и по нему наносилось огневое поражение с помощью артиллерии и FPV-дрона. По состоянию на сегодня (8 октября. – Ред.) потери позиций Силами обороны не допущены", – заявил Саранцев.

Напомним, 24 сентября стало известно об освобождении захваченного ранее россиянами агрегатного завода в Волчанске. Украинские защитники выбили оккупантов из этого крупного укрепрайона. После этого россияне активизировали атаки на Волчанский агрегатный завод. Для этого они используют тяжелое вооружение, в том числе огнеметные системы и управляемые авиабомбы (КАБ).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сегодня Волчанск на Харьковщине. Город практически стерт с лица земли. Российские оккупанты, которые так и не смогли захватить этот населенный пункт, превратили его в руины, там нет ни одного уцелевшего здания.

– В РДК рассказали, что операция по штурму агрегатного завода была достаточно сложной и во многом – уникальной для российско-украинской войны. Для россиян удержание агрегатного завода в Волчанске было важно прежде всего из-за того, что он мог стать плацдармом для дальнейшего наступления врага к югу от города.

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