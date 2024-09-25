'Это была довольно сложная операция': в РДК рассказали об освобождении агрегатного завода в Волчанске

Накануне, 24 сентября, стало известно об увольнении захваченного ранее россиянами агрегатного завода в Волчанске. Выбивание оккупантов из этого крупного укрепрайона на севере Харьковщины стало результатом сотрудничества воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины и добровольцев из Российского добровольческого корпуса.

Операция по штурму агрегатного завода была довольно сложной и во многом – уникальной для российско-украинской войны. Подробности освобождения завода раскрыл начальник штаба РДК Александр "Фортуна" в эфире телемарафона.

"Это была довольно сложная операция. Насколько мне известно – это была первая операция за широкомасштабную войну, в ходе которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку, по большому счету, это все-таки больше задание для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии", – отметил российский доброволец.

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"Фортуна" объяснил: агрегатный завод в Волчанске после того, как там начались бои, стал фактически огромной крепостью и достаточно серьезным укрепрайоном. Завод с высоты просматривается со всех сторон, поэтому сверхсложной задачей было не только проникнуть на его территорию, но и подобраться к заводу незамеченными.

Поэтому, по его словам, попытаться решить эту сложную задачу и поручили воинам ГУР и РДК. И они смогли это сделать.

"Подавляющее большинство противника было уничтожено возле завода. Определенное количество личного состава противника попали в плен. Я пока цифру называть не буду. Так что давайте так. Скажу, что это более 10 человек", – рассказал начальник штаба РДК.

Для россиян удерживание агрегатного завода в Волчанске было важным прежде всего из-за того, что он мог стать плацдармом для дальнейшего наступления врага к югу от города. И особое значение этот форпост приобрел после того, как Волчанск в результате российских обстрелов и бомбардировок был практически стерт с лица земли.

"На сегодня агрегатный завод из всех укрепрайонов был самым сложным, защищенным и тяжелым с точки зрения штурма и самым легким с точки зрения обороны противника. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они по классу ниже с точки зрения обороны. Я думаю, что ВСУ продвинутся и заберут эти опорники. Тем самым Волчанск вернется назад полностью", – объяснил "Фортуна".

В то же время он опроверг некоторые слухи, по которым уже начала обрастать операция по освобождению агрегатного завода в Волчанске. В частности, определенным преувеличением Фортуна назвал сообщения о том, что украинским воинам в ходе операции пришлось вступать с врагом в рукопашные бои. На самом деле речь идет о всего одном эпизоде.

"Это был один единственный эпизод. Когда представитель 45 бригады, судя по всему, потерял стрелковое оружие, спрятался в темноте и выскочил с ножом на представителя спецподразделения "Юнгер". Он ранил нашего побратима и был ликвидирован. То есть были слухи о том, что на территории завода находятся 45-тки, это спецназ ВДВ Минобороны РФ. Их там было немного. Но такой случай был", – расставил точки над "і" представитель РДК.

Напомним, об освобождении украинскими воинами агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области стало известно 24 сентября. В операции приняли участие бойцы специальных групп Главного управления разведки Минобороны "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

В ГУР рассказали, что спецназовцы совершали системную зачистку зданий, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. После завершения зачистки всех 30 сооружений на территории завода она была передана под контроль Вооруженных сил Украины.

Территорию агрегатного завода Силам обороны удалось взять в окружение еще в июне этого года. С этого времени российские оккупанты были заблокированы на предприятии, а подразделения армии РФ, пытавшиеся прорвать окружение, несли огромные потери.