'Бои продолжаются': в 110-й бригаде ВСУ не подтвердили оккупацию Великой Новоселки

В Вооруженных силах Украины не могут подтвердить оккупацию врагом поселка Великая Новоселка на юге Донетчины. За населенный пункт продолжаются тяжелые бои.

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Ситуацию прокомментировал Иван Секач, начальник службы по связям с общественностью 110 ОМБр им. Марка Безручко. В эфире новостного телемарафона у него спросили о Великой Новоселке, поскольку проект DeepState ночью 29 января заявил о его захвате россиянами.

"Пока я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState. Бои за Великую Новоселку продолжаются – и стрелковые, и пехотные, артиллерия, и все. То есть не могу на данный момент подтвердить эту информацию, распространяемую DeepState", – ответил Секач.

По его мнению, войска РФ попытаются образовать плацдарм на берегу реки Мокрые Ялы, разделяющей Великую Новоселку.

Военный ожидает, что в этом районе наступление противника можно будет остановить. Но агрессор будет искать другие места для дальнейшего продвижения.

"Чтобы форсировать реку, нужно проводить спецоперацию с техникой, навезти понтонов, иметь преимущество не один к трем-четырем, а один к семи, поэтому, думаю, на этом направлении противник будет остановлен", – объяснил Секач.

Как ранее писал OBOZ.UA, на 16:00 среды, 29 января, в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что за неполные сутки на фронте произошла 91 вражеская атака.

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