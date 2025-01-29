Оккупанты продолжают попытки потеснить ВСУ с занимаемых позиций: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупанты не оставляют попыток потеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций. В то же время ВСУ продолжают сдерживать противника и наносить ему значительные потери.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 29 января 2024 года. На это время количество российских атак возросло до 91.

Военные РФ не перестают обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины. Сегодня под удар террористической армии попали такие населенные пункты, как Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобиловка и Камень.

На Купянском направлении враг совершил восемь атак на наши позиции. Украинские защитники успешно отразили штурмы вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Два боестолкновения все еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские подразделения атаковали в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины. С начала суток украинские воины отбили 19 атак, и четыре боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник предпринял пять попыток вытеснить украинские силы с позиций в районе Верхнекаменского, но получил решительный отпор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили семь штурмовых действий врага вблизи Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении украинские воины отразили одну атаку врага вблизи Торецка.

На Покровском направлении с начала суток россияне предприняли 39 попыток вытеснить наши силы с позиций в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Видродження, Звирового, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Дачного и Улаков. Силы обороны сдерживают давление, отбив уже 27 атак. Противник несет значительные потери в живой силе.

В Новопавловском направлении враг провел шесть атак на позиции украинских военных возле Константинополя, Разлива, Раздольного и Новоочеретоватого. Одно столкновение все еще продолжается.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активные действия противника не зафиксированы.

В Курщине украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес 13 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу.

Напомним, к утру 29 января, украинские защитники за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на почти 1700 военнослужащих. В частности, уничтожены 222 единицы военной техники и вооружений. Также оккупанты потеряли почти три десятка артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 8 полка ССО провели на одном из направлений в Курской области зачистку вражеских позиций. Нашим защитникам удалось ликвидировать военных КНДР и захватить важные трофеи, включая документы, которые могут раскрыть планы врага.

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