Почти 1700 оккупантов и три десятка артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Украинские воины накануне снизили численность российской оккупационной армии на без малого 1700 захватчиков. Также уничтожены 22 единицы военной техники и вооружений.

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Между прочим, захватчики потеряли почти три десятка артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне на утро 29 января были обнародованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали или ранили 1670 российских захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 834 670 человек.

Постепенно выбивают защитники и российскую технику и вооружение, которые государство-агрессор накапливало десятилетиями: их за последние 24 часа уничтожено или повреждено 222 единицы.

Так, за сутки стало меньше у оккупантов на 10 танков (9 886), 24 боевых бронированных машин (20 597), 29 артиллерийских систем (22 395) и одну РСЗО (1 264).

Средств ПВО (1050), самолетов (369) и вертолетов (331) россияне накануне не теряли – в отличие от 57 БпЛА оперативно-тактического уровня (23456) и одной крылатой ракеты (3054).

Временно неизменным остается количество пораженных российских кораблей/катеров (28) и подлодок (1).

Тем временем количество уничтоженной автомобильной техники армии Путина выросло за сутки на 97 единиц (35 366), а спецтехники – еще на три (3 721).

Напомним, 28 января стало известно, что на Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Среди них средства связи и документы, которые помогут раскрыть планы вражеской армии.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечисти".

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