Украинские снайперы-пограничники остановили атаку оккупантов под Бахмутом, уничтожив их командира: захватчикам пришлось бежать

Защитники Украины из Государственной пограничной службы рассказали, как остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений под Бахмутом Донецкой области. Снайперы ликвидировали командира вражеской группы и пулеметчика, после чего захватчикам пришлось бежать.

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Об этом в субботу, 7 января, ГПСУ сообщила на своем Telegram-канале. "Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать", – сказано в сообщении.

После того, как украинские воины ликвидировали командира захватчиков и пулеметчика, группа противника потеряла управление. Оккупанты остановили свое наступление.

Отметим: российские военнослужащие и наемники ЧВК продолжают безуспешные попытки наступления на город Бахмут. Из-за постоянных обстрелов населенный пункт уничтожен на 60%, а оккупанты даже не считают своих потерь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Войска РФ 6 января (в день объявленного ими "рождественского перемирия") нанесли удары из минометов по жилым кварталам Бахмута и Бахмутского района, убив мирных жителей.

– Погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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