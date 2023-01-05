Бахмут уничтожен на 60%, оккупанты даже не считают свои потери, – Кириленко

Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на город Бахмут Донецкой области. Из-за постоянных обстрелов населенный пункт уничтожен на 60%.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона. Он подтвердил, что в среду, 4 января, из-за артобстрела россиян погибли две местные жительницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"От этого страдает сам город, который на 60% уже разрушен. Продолжаются постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийских обстрелов в Бахмуте две гражданские женщины погибли", – сказал он.

Кириленко отметил, что вражеская армия России несет огромные потери в боях за Бахмут, но ВСУ не дают оккупантам продвинуться и оккупировать его.

"Оккупанты вряд ли считают свои жертвы, они потери несут просто ужасные. Но врагу не удается продвинуться, какие бы попытки он не пытался предпринять, чтобы зайти в город и оккупировать его, эти попытки неудачны. Были определенные продвижения, но они локализованы, захватчики были отброшены на прежние позиции, за пределы города. Фактически враг находится в опустошенной местности, что способствует тому, что он несет потери, которые даже не считает. Оккупанты подвозят новые силы, но наши защитники четко приспособлены к тактике врага, к ее изменениям, и мужественно обороняют Бахмут, не давая врагу возможности продвигаться", – сообщил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут на Донетчине. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в открытом поле.