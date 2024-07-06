Бои за Волчанск в Харьковской области не прекращаются, окупать вводят новые подразделения: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Несмотря на вражеские штурмы украинские войска сохраняют присутствие на северо-восточной окраине Волчанска.

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При этом захватчики регулярно вводят в бой дополнительные подразделения для проведения ротации ослабленных подразделений. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, что российские силы наносят удары по украинской пехоте, а ВСУ отводят раненых военнослужащих на северо-восточной окраине Волчанска. Это указывает на то, что украинские силы, вероятно, сохраняют позиции в этом районе.

В то же время геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, указывают на то, что российские оккупанты недавно продвинулись в центральной части Волчанска. Также в ВСУ отметили, что на Харьковском направлении выросла интенсивность боев. В частности, войска РФ продолжают вводить в бой новые подразделения.

В свою очередь украинские военные контратакуют к северу от Харькова в районе Липцов и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова в районе Тихого.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх заявил, что украинские силы продолжают выявлять и уничтожать элементы российской диверсионно-разведывательной группы в Сотницком Козачке прямо на границе Харьковской и Белгородской областей и примерно в 45 км к северо-западу от города Харьков. Пропагандисты РФ заявляют, что этот населенный пункт захвачен российскими войсками, но ISW не обнаружила визуальных подтверждений постоянного присутствия России в Сотницком Козачке.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о аселенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что нынешняя ситуация на поле боя в Украине не является тупиком. Ее можно решить, но вопрос – в вооружении.

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