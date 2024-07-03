"Это не тупик": Зеленский рассказал, что нужно для разрешения ситуации на поле боя

Нынешняя ситуация на поле боя в Украине не является тупиковой. Ее можно решить, но вопрос – в вооружении.

Видео дня

Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg. "Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупиковая ситуация означает, что нет выхода. Но проблему можно решить, если есть желания и инструменты. Воля есть, а инструменты еще не пришли", – указал президент.

Что касается личного состава, то у Сил обороны с этим лучше, чем месяц назад. Зеленский считает, что возможность нового контрнаступления зависит от вооружения бригад.

Также он признал проблему с оперативностью доставок, в том числе оружия, обещанного от США.

"Это величайшая трагедия этой войны, что между принятием решений и реальным фактом [поставок], мы долго, долго, долго ждем", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет несправедливо по отношению к бойцам, которые уже находятся на фронте, и в целом неэтично для всех.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!