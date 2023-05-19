Бой длился 30 часов: 13 украинских защитников давали отпор более 200 оккупантам и уничтожили вражеский танк
Украинские защитники продолжают в активном режиме наносить безвозвратные потери российским оккупантам. 13 наших воинов дали отпор более 200 военным преступникам РФ.
Бойцы ВСУ также уничтожили вражеский танк. Об этом сообщил ветеран армии США, переехавший в Украину в 2012 году, Юрий Блят (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Тяжелый бой длился 30 часов.
"На 30 часов, 13 человек. Украинцы и несколько членов моей команды контратаковали позицию, захваченную вчера россиянами. 30 часов эти храбрые солдаты держались против нескольких танков (один из которых они уничтожили), нескольких БМП и более 200 российских солдат", – написал он.
Он отметил, что этот день стал днем крови для оккупантов.
"Никто из членов моей команды или подразделения, частью которого мы являемся, не пострадал. Кто-то наблюдает за мной и моей командой", – добавил автор.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские штурмовики продвинулись на 2000 м в ширину и 700 вглубь на Бахмутском направлении. Во время контратаки защитники ликвидировали по меньшей мере 50 оккупантов, еще сотни путинских солдат стали "трехсотыми", а четверо попали в плен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!