Бойцы 95-й бригады ДШВ с помощью дрона отбили украинского солдата из российского плена. Видео

Украинским военным с помощью дрона удалось спасти из российского плена нашего солдата. Его защитники увидели связанным во вражеском окопе, когда работали по участку, который контролировал противник.

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Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Из плена нашего воина вывел оператор дрона этой бригады – это спасение побратима было его идеей. Отмечается, что спасенный является военнослужащим другого подразделения, которое также воюет на этом направлении.

По словам десантников, они ликвидировали и ранили немало оккупантов, точечно сбросив на них боеприпасы с БПЛА, когда заметили, что в траншее сидит украинский военный. Тот, видя, что россиян уже "демилитаризовали", начал развязывать себя.

"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленного – мигать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном", – рассказал командир группы беспилотных систем "Шериф".

Оператор дроном указывал воину, в каком направлении ему нужно двигаться. На пути из вражеских окопов нашему солдату встретился оккупант – тот не увидел украинский дрон и начал приказывать пленному вернуться на место.

"Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и затрехсотил его, и дальше продолжил выводить побратима к его подразделению", – сказал командир.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ювелирно уничтожили вражеский бронетранспортер на Авдеевском направлении (Донеция). Точный удар был нанесен с помощью FPV-дрона.

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