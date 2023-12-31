В ВСУ показали ювелирное уничтожение вражеского БТР. Видео

Силы обороны Украины ювелирно уничтожили вражеский бронетранспортер на Авдеевском направлении (Донетчина). Точный удар был нанесен с помощью FPV-дрона

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Операцию провели военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик появился на Facebook-странице 47-й ОМБр.

Представители ВСУ сообщили, что "демилитаризацию" прошел БТР-82А – это модернизация российского БТР-82 с 30-мм пушкой 2А72 в модуле БППУ (блока предварительной подготовки упаковки).

"Нам нравится, как оно горит", – пошутили воины 47-й ОМБр ВСУ.

Защитники страны наблюдали за местом расположения оккупантов на Авдеевском направлении с воздуха. Они увидели, что противник стянул в одно место несколько единиц бронированных машин. Возле них был замечен и личный состав ВС РФ.

Украинский FPV-дронов решил уничтожить крайнюю машину – это был БТР-82А. "Бавовна" была эффектной, части бронетранспортера подбросило высоко в воздух. После прицельной атаки техника врага загорелась.

Как писал OBOZ.UA:

– На левом берегу Херсонской области российские оккупанты на легковом авто пытались убежать от FPV-дрона защитников Украины, но попали в ДТП. Машина захватчиков перевернулась, а оператор дрона совершил эффектный удар по кузову.

– В 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ показали атаку ударного БПЛА, совершенную по скоплению живой силы противника. 10 захватчиков в результате прицельной "бавовны" покинули ряды ВС РФ.

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