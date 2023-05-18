Бойцы на авдеевском направлении получили снаряжение от 'Стального фронта'

Очередную партию помощи на авдеевское направление передал Метинвест от имени "Стального фронта Рината Ахметова".

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Это три дрона DJI Mavic 3 Fly More Combo в расширенной комплектации с дополнительными емкостными аккумуляторами, два дрона DJI Mavic 3Т, оборудованные чувствительными тепловизионными камерами, которые могут видеть даже ночью, девять зарядных станций EcoFlow и спутниковый терминал Starlink. Общая стоимость груза – более 1,3 млн грн.

"Мы гордимся украинским воинами, которые борются за каждый сантиметр нашей земли. Чтобы защитники добились успехов на поле боя, мы работаем в своих городах и закупаем необходимое оборудование, которое заступает на боевое дежурство по всей линии фронта. Каждый из нас своей работой и искренней поддержкой приближает тот момент, когда украинские небо и земля наконец-то будут безопасны для украинцев и свободны от врагов", - отметил операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Всю технику, которой обеспечивает "Стальной фронт" воинов, можно назвать в первую очередь необходимой, потому что от нее зависит качество разведки на фронте, а затем - и эффективность операций. Кроме того, гаджеты во время боевых действий – это "расходные материалы", поэтому важно постоянно пополнять их количество.

Напомним, что "Стальной фронт" - это инициатива, объединяющая милитарную помощь всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива.

Помощь для военных, в частности, производят предприятия группы Метинвест: это более 150 тыс. бронежилетов из вланой бронестали, 190 стальных укрытий для бойцов и т.д. Общая сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым на военную и гуманитарную помощь, - более 5 млрд грн.