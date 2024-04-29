Бойцы на Запорожском направлении получили РЭБы от 'Стального фронта'

Бойцам 128 отдельной горно-штурмовой бригады передали 10 систем радиоэлектронной борьбы на миллион гривен от имени милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

"Современная война – это война дронов и технологий, которые помогают эффективно вести боевые действия и снижать риск невосстанавливаемых потерь в армии. Системы РЭБ именно для этого созданы – чтобы разрушать планы оккупантов, выводить из строя вражеские дроны и снижать их боеспособность. Но самое главное – они помогут спасти жизнь украинских защитников", – отметил генеральный директор "Метинвест-Ресурса" Иван Ковалевский после передачи оборудования.

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады рассказывают: встретили войну на Запорожском направлении. Круглосуточно ребята отбивают вражеские атаки и уничтожают оккупантов.

Полученные РЭС военнослужащие установят на бронетехнике. Средства радиоэлектронной борьбы будут "прикрывать" защитников при выполнении боевых задач. И точно спасут не одну жизнь отважных защитников.

"Когда бронетехника уезжает работать, она становится целью номер один для противника, он может использовать не один и не два дрона-камикадзе, чтобы уничтожить машину. РЕБы, которые мы получили, будут защищать технику и человеческие жизни от FPV-дронов противника. Мы продолжаем держать устойчивую оборону по данному направлению. И очень приятно, что такие инициативы, как "Стальной фронт", помогают в нашей борьбе и обеспечивают нас тем, что необходимо нам для эффективного выполнения боевых задач", – рассказал главный сержант танкового батальона 128 ОГШБр на псевдо "Продюсер".

Отметим, что количество переданной защитникам тактической оптики, средств РЭБ и другого оборудования в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова уже достигло 6 тысяч единиц. Общая сумма, которую бизнесмен и его бизнес направили на помощь военным и гражданским украинцам – 8 млрд грн.