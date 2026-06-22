Бойцы "Паскуд" сбили "Шахед" с помощью новейшего дрона-перехватчика в Черниговской области

Военнослужащие подразделения "Паскуды" из состава 1020-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка Воздушных сил ВСУ во время ночного дежурства успешно уничтожили российский ударный беспилотник типа Shahed на Черниговском направлении.

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Для перехвата цели бойцы применили тактический дрон-перехватчик MAC Dead Fly 01 – новейшую украинскую разработку, созданную специально для борьбы с ударными БПЛА типа Shahed и другими воздушными угрозами.

По данным производителя, этот перехватчик имеет боевую часть весом 500 г, способен развивать скорость до 300 км/ч и оснащен сменным модулем с дневной и тепловизионной камерами. MAC Dead Fly 01 можно запускать с земли, крыльев самолета, морских дронов или пикапов. Дальность полета такого дрона-перехватчика – 20 километров.