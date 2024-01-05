Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 790 оккупантов и 30 их артиллерийских систем

Защитники Украины 4 января во время боевых задач уничтожили 124 единицы техники и вооружения российской армии. Также ряды вражеского войска проредили на 790 военнослужащих.

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На сегодня уже 363 070 оккупантов были ликвидированы на украинской земле с начала их полномасштабного вторжения 681 сутки назад. О потерях ВС РФ сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что накануне Силы обороны сбили в небе 18 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 6771) и одну крылатую ракету (1786) врага.

В боях воины обезвредили 30 российских артиллерийских систем (в общем 8604), 14 боевых бронированных машин (11 142), девять танков (6011), две РСЗО (949) и средство ПВО (631).

Кроме того, бойцы ВСУ сожгли 40 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ (всех 11 463) и девять единиц специальной техники (1313) оккупантов.

А с начала войны защитники Украины также проредили армию РФ на 329 самолетов, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк". По некоторым данным, от 24 февраля 2022 года было зафиксировано уничтожение лишь семи таких радиолокационных комплексов ВС РФ.

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