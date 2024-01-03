ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС 'Зоопарк': только седьмую с начала войны. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать на поле боя новейшие и редчайшие образцы вооружения армии страны-агрессора РФ. В прошлом месяце наши воины ликвидировали радиолокационный комплекс "Зоопарк".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Предположительно, была "демилитаризована" РЛС "Зоопарк-1М" 1Л261. Точное место, где это произошло, неизвестно.

"С 24.02.2022 зафиксировано уничтожение всего лишь 7 единиц данного вооружения", – сказано в сообщении.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) "Зоопарк" российские оккупанты используют для обнаружения наших РСЗО, комплексов ПВО и других огневых средств, а также для обнаружения БПЛА.

Ранее еще одна РЛС "Зоопарк" оккупантов стоимостью свыше $10 млн была уничтожена под Авдеевкой на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО ВСУ вместе с 140-м отдельным разведывательным батальоном Сил обороны нанесли болезненную потерю российским оккупантам, уничтожив их новейшую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ". Этот комплекс артиллерийской разведки был ликвидирован на юге Украины.

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