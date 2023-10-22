Украинские воины уничтожили на Таврическом направлении РЛС 'Зоопарк' стоимостью свыше $10 млн

Российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить Авдеевку в Донецкой области. Враг бросает в бой огромное количество живой силы и техники, но несет потери.

За сутки воины ВСУ ликвидируют сотни оккупантов и уничтожают десятки единиц техники, в том числе, редкой и дорогостоящей. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, за сутки украинские ракетчики и артиллеристы выполнили почти 1,5 тыс. задач. Под Авдеевкой российские захватчики потеряли более 30 единиц техники. Была уничтожила, в частности, радиолокационная станция "Зоопарк". Стоимость этой техники достигает 10 млн долларов.

"Наша артиллерия делает очень много. Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток выполнили почти 1500 огневых задач, если быть точным – 1437. Общие потери врага за сутки составили 615 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники, в частности, шесть танков, семь БММ, семь артсистем, девять БПЛА, пять единиц автомобильной и специальной техники. Из ценного – уничтожена российская РЛС "Зоопарк", которая стоит более 10 млн долларов США. За последние трое суток 10 оккупантов сдались в плен", – сказал Штупун.

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Несмотря на огромные потери российская армия продолжает перебрасывать новые резервы под Авдеевку. На это направление враг стягивает личный состав непосредственно с территории РФ.

"В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в особом составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории России. Как результат, участились случаи, когда враг не ориентируется на местности и на поле боя", – объяснил Штупун.

Напомним, живую силу врага бойцы ВСУ выжигают из украинской земли с помощью беспилотников. Работу своих операторов БПЛА показала 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Ранее сообщалось, чтто попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к значительным потерям в их рядах. В частности, с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.