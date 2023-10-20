Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака": почему оккупантам не удалось реализовать план по Авдеевке и какова ситуация сейчас

За 10 дней российского наступления в районе Авдеевки в Донецкой области стал очевидным провал планов оккупантов. Они сделали ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком" с двух направлений с целью окружить украинские войска в городе.

В результате оккупационным войскам не удалось использовать имеющиеся, по мнению командования ВС РФ преимущества: продвижение оккупантов минимально, а потери – зашкаливают. Анализ планов врага и реальной ситуации на Авдеевском направлении после 10 дней наступления опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона".

Автор канала подчеркнул, что ставить точку в российском наступлении в районе Авдеевки пока преждевременно, однако спустя десять дней после его начала уже можно подвести некие промежуточные итоги. Что он и сделал, ссылаясь, в том числе, на данные, полученные от оккупантов, задействованных в войне против Украины.

Паблик пишет, что на это наступление командование ВС РФ возлагало большие надежды.

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"Авдеевская операция в головах командования ВС РФ планировалась как нечто очень по-военному хитрое. План заключался в стремительном наступлении бронетанковым кулаком с двух направлений для отрезания основной группировки ВСУ в самой Авдеевке для дальнейшего формирования "котла". Перекрыть железно- (север) и автодорожные (юг) пути снабжения города. "Заутюжить" артиллерией силы противника в городе", – очертил план россиян автор канала.

При подготовке плана наступления российское командование делало ставку на ряд якобы имеющихся у ВС РФ преимуществ, среди которых – высокая численность подготовленного и свежего личного состава; бронетехника и артиллерия; возможность использования авиации; эффект неожиданности.

Но на деле все, как водится, пошло не так. А преимущества оказались сильно переоценены российским минобороны.

В частности, делая ставку на "свежий" личный состав, командование не учло, что он мало подготовлен для участия в такой сложной наступательной операции.

"Действительно, подразделениям ВС РФ удалось накопить относительно большую группировку на данном направлении. И действительно, это не утомленные боями военнослужащие. Вопрос – хорошо ли это? Привлеченный личный состав представляет из себя свежее пополнение войсковых частей, понесших потери в ходе СВО. Фактически "необстрелянные". Для существенной части военнослужащих это первый бой. Причем как для рядового так и для сержантского состава. Бросать их сразу в столь сложнейшую наступательную операцию – спорная идея", – пишет "Досье Шпиона".

Не учли российские командиры, задумавшие совершить прорыв бронетанковым кулаком, того простого факта, что воевать в 21 веке по доктрине середины 20-го – замысел, граничащий с суицидом.

"Бронетехника и артиллерия – здесь хотелось бы отметить "гениальность" самой задумки прорыва бронетанковым кулаком. Планирование операции было доверено тупым дебилам, "ковровым" генералам и полковникам, которые войну видели только на картах в своих кабинетах. Воспитанным на советской доктрине "бронетанковых прорывов" времен Второй мировой войны, им не хватило ума осознать самоубийственность данного плана. Результат? 63 потерянных единицы техники, состоянием на вчера, и это только подтвержденные фото/видео фиксацией (здесь различные модификации БТР, Т-72, Т-80БВМ, МТ-ЛБ и т.д.)", – отмечено в сообщении.

Среди причин таких больших потерь техники – низкая эффективность контрбатарейной борьбы со стороны оккупантов. Ведь российская артиллерия имеет меньшую дальность стрельбы по сравнению с западными орудиями. Усугубила ситуацию для оккупантов также необеспеченность подразделений на Авдеевском направлении боекомплектом: в некоторых случаях обеспечение снарядами составляло менее 10% от нормы. И это – в условиях наступления.

К тому же, пишет "Досье Шпиона", у Вооруженных сил Украины оказалось немало противотанковых управляемых ракет, что стало для оккупантов "убийственным" в прямом и переносном смысле сюрпризом.

Да и ставка на авиацию сыграла с оккупантами злую шутку.

"Авиация – опять таки, выдавая желаемое за действительное, "ковровые генералы" только навредили своим же войскам. Генштаб ВСУ утверждает, что за последние десять дней, им удалось сбить как минимум 5 самолетов ВС РФ. Активность украинской ПВО в значительной степени сковывает возможности ВС РФ в прикрытии бронетанкового продвижения. А без такого происходит то, что описано выше. Также, стоит отметить регулярные боевые вылеты вертолетной авиации ВСУ в сторону линии столкновения", – отмечено в сообщении.

Также автор канала раскритиковал расчеты российского командования на "эффект неожиданности", подчеркнув, что верить в возможность скрытного накопления сил и средств в эпоху спутниковых технологий могут только "выпускники советской школы ратного дела".

Некоторых позитивных результатов, отмечает паблик, ВС РФ под Авдеевкой таки удалось добиться.

К примеру, оккупанты незначительно продвинулись в районе Водяного на юге и Красногоровки на севере от Авдеевки. Однако, констатирует автор, вряд ли те, кто планировал наступление, рассчитывали именно на такие результаты к десятому дню операции.

Также, пишет "Досье Шпиона", один из оккупантов, воюющих на Авдеевском направлении, отметил, что захватчики начали более эффективно перехватывать радиосообщения украинских воинов. Но, как водится в российской армии, на пользу оккупантам это не пошло.

"Отмечается отсутствие оперативной реакции на перехваты. Например, подразделение моего собеседника сняло информацию об обнаружении группы личного состава военнослужащих ВС РФ и подготовке огневого расчета ВСУ для нанесения удара по данной точке. Несмотря на передачу данной информации командованию, оперативной реакции не последовало, и личный состав попал под обстрел противника", – описал ситуацию автор канала.

Напомним, ранее стало известно, что на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал на передовой в Авдеевке и показал, что происходит в городе, который атакуют оккупанты.

В городе, ставшем в последние дни эпицентром ожесточенных боев, генерал вместе с командующими направлений обсудил последовательность шагов в соответствии с постоянной сменой оперативной обстановки. Также он узнал о первоочередных потребностях подразделений, защищающих Авдеевку и близлежащие населенные пункты.