Войска РФ на северном фасе Авдеевского выступа потеряли не менее 63 ВВТ – DeepState

На северном фасе Авдеевского выступления российские оккупационные войска за время чуть больше недели своей наступательной операции потеряли более 60 единиц военной техники. Практически все они были ликвидированы украинскими воинами в районе Красногоровки и на подъезде к населенному пункту.

Об этом заявили в DeepState, проанализировав изменения на спутниковых снимках за время российского наступления. Аналитики констатировали, что попытки захвата Авдеевки для россиян стали провальными, несмотря на преимущество как в технике и вооружениях, так и в личном составе, ориентировочные потери в живой силе оккупантов исчисляются сотнями.

Аналитики DeepState проанализировали изменения на спутниковых снимках до и во время широко разрекламированного российскими пропагандистами "наступления" на Авдеевку. И установили, что россияне с 10 октября, когда враг начал наступательные действия, и по сей день "триумфально" потеряли более 60 единиц своей техники.

"На северном фасе Авдеевского выступления враг потерял по меньшей мере 63 единиц военной техники... Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту. Как сказал бы классик – иллюстрация к сводкам ГШ", – отмечено в сообщении.

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Все обнаруженные "демилитаризованные" единицы вражеской техники в DeepState отразили на карте. Картинка, которую они получили после этого, показала настоящую ситуацию с "успешным наступлением" россиян в районе Авдеевки.

"Данные снимки показывают всю "успешность" действий врага, которая в основном присутствовала в их информационном пространстве. На поле боя, несмотря на преимущество по всем пунктам, к*цапы проиграли бой. Конечно, трудно оценить потери врага в живой силе. Только на данном участке количество погибших к*цапов исчисляется сотнями", – констатировали в DeepState.

В то же время, подчеркнули аналитики, эта картинка должна стать наглядным напоминанием и для украинского командования о том, что в условиях современной войны тактика применения "бронированных кулаков", то есть концентрации техники одной из сторон с целью добиться успеха в бою за счет преимущества в ней – недееспособна.

В DeepState также подчеркнули, что фотографии с разбитыми колоннами техники (к сожалению, порой и украинской) подтверждают, что преимущество в количестве "брони" сейчас нивелируется благодаря результативному взаимодействию аэроразведки и артиллерии.

"Те самые дешевые "Мавики" уравнивают возможности обеих сторон. И пока нет технологии, способной предоставить преимущество. Цель нашего ВПК – найти ключ к победе, иначе история будет просто постоянно повторяться", – отметили в DeepState.

Напомним, по подсчетам OSINT-проекта Oryx, после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские. За шесть дней интенсивных боев в этом районе оккупационные войска потеряли по меньшей мере 118 единиц техники против 25 Сил обороны Украины, подсчитали аналитики.

Также по поводу российского наступления на Авдеевку высказались в США. В Белом доме указали на провал РФ с наступлением, в ходе которого колоссальные потери в живой силе вылились для России в "мизерный прогресс".