'Прогресс оккупантов скудный': в Белом доме указали на провал РФ с наступлением на Авдеевку

В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на новое наступление оккупационных войск России на Авдеевку в Донецкой области. Там отметили, что Москва снова отправила на убой своих солдат, не жалея их жизни, а прогресс оказался очень скудным.

Так прокомментировал штурмы россиян Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, на брифинге в Вашингтоне в пятницу, 13 октября. Слова американского чиновника процитировало издание "Голос Америки".

Он отметил, что для Штатов не стало неожиданностью новое наступление России на Донбассе, и подчеркнул, что Вашингтон уверен в том, что воины Сил обороны отобьют все атаки врага.

"Как это было во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году. Вероятно, россияне используют тактику волновых атак, когда бросают плохо обученных военных на поле боя без надлежащей экипировки", – прокомментировал представитель администрации Байдена.

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины воюют очень разумно и эффективно, в то время, как власти России "добровольно жертвуют жизнями солдат для достижения своих целей".

Украинские воины на фронте работают очень тяжело, чтобы отбивать все атаки оккупационных войск, но тем не менее им это удается. А вот прогресс россиян, даже там где он есть, "выглядит очень скудным", подчеркнул Кирби.

Он добавил, что новые атаки российской армии подтверждают, что Штаты обязаны продолжать помогать Украине выгнать врага со своей территории и защитить свою свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт и офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров сказал, что наступление на Авдеевку и попытки окружить город не принесли России никаких результатов. Оккупанты потеряли много единиц военной техники, а потери личного состава просто безумные.

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