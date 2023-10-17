После начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские – СМИ

В России заговорили об "аномально больших" потерях ВС РФ в военной технике после начала активных штурмов города Авдеевка Донецкой области. За шесть дней интенсивных боев в этом районе оккупационные войска потеряли по меньшей мере 118 единиц техники против 25 у Сил обороны Украины – соотношение российских потерь к украинским выросло до 5 к 1.

Это только те цифры, которые подтверждены фотографиями или видео, обнародованными в открытом доступе. Соответствующим подсчетом занимается OSINT-проект Oryx.

Telegram-канал "Агентство. Новости" отметил: войска РФ теряют технику и людей, однако им не удалось достичь значительных успехов.

Oryx по собранным фото и видео установил, что общие потери ВС РФ в технике с 10 по 16 октября составили 118 единиц. В их числе 27 танков, 33 боевые машины пехоты и 8 бронетранспортеров. Всего с начала украинского контрнаступления в июне противник потерял 2073 единицы техники (в их числе 386 танков, 499 БМП и 133 БТР).

Потери Сил обороны Украины с 10 по 16 октября, которые увидели OSINT-аналитики, это 25 единиц техники, в том числе четыре танка, четыре БМП и два БТР. С 1 июня украинские защитники потеряли не менее 1121 единицы техники (155 танков, 234 БМП и 35 БТР), согласно открытым источникам, найденным Oryx.

Видео дня

Увеличение потерь захватчиков подтверждают и украинские официальные источники. В частности, о большом уроне, нанесенном оккупантам в районе Авдеевки, говорил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он сравнил действия врага на указанном участке фронта с операцией по оккупации Бахмута.

Карты DeepState показывают, что с 10 октября под контроль оккупационных сил в районе Авдеевки перешли 3,69 кв. км территории.

Как писал OBOZ.UA:

– Британская разведка прогнозирует, что армия страны-агрессора продолжит атаки на Авдеевку с помощью нескольких бронетанковых батальонов, которые "попробуют окружить город".

– Институт изучения войны указал, что российское командование развернуло под украинской Авдеевкой подразделения минимум двух бригад Центрального военного округа РФ.

– Глава Авдеевской ГВА Виталияй Барабаш считает, что Россия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Москва требует от оккупантов выйти на админграницы Донетчины до 31 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!