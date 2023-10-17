Россия развернула две бригады для усиления наступления на Авдеевском фронте, ВСУ наступают на двух направлениях: анализ ISW

Российское командование развернуло под Авдеевкой подразделения минимум двух бригад Центрального военного округа. Одна из них в последние месяцы оборонялась на линии Сватово-Кременная. Оккупанты накануне, 16 октября, добились незначительных успехов на Авдеевском направлении, при этом количество атак несколько снижается.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и в районе Бахмута Донецкой области. Анализ ситуации на фронте опубликовал Институт изучения войны (ISW)

"Россия, вероятно, развернула элементы как минимум двух бригад Центрального военного округа (ЦВО) для усиления наступательных операций сил "Донецкой Народной Республики" на Авдеевском фронте", – отмечает ISW.

По данным журналиста Юрия Бутусова, в последние дни Авдеевку штурмуют 114-я, 15-я, 21-я мотострелковые бригады, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса ВС РФ (так называемой "ДНР").

"В резерве сосредоточена 30-я мотострелковая бригада. Их поддерживает артиллерия и авиация с большим количеством боеприпасов. Враг атакует Авдеевку одновременно с юга и севера. В этом направлении враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации", – писал Бутусов.

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Аналитики ISW отметили, что элементы Центрального военного округа, прежде всего 2 армия, еще недавно были задействованы в боях на линии Сватово-Кременная. Там их, вероятно, сменили подразделения недавно созданной 25 армии.

Поскольку в последние месяцы на линии Сватово-Кременная российские войска в основном стояли в обороне, подразделения 2 армии, по мнению экспертов, имели больше времени для отдыха и восстановления перед переброской на более сложный участок фронта. Этим же они объясняют и активизацию наступательных действий оккупантов под Авдеевкой.

Однако темпы наступления с каждым днем снижаются, пишет ISW. Так, в последние дни россиянам удалось добиться некоторых успехов, однако происходит это медленнее, чем в ходе первых атак.

Так, аналитикам ISW на основании опубликованных 16 октября кадров с геопривязкой, удалось подтвердить незначительное продвижение оккупантов вдоль дороги Е50 в трех км к югу от Авдеевки.

Снижается также количество атак. Если 15 октября россияне атаковали на направлении около 30 раз, то уже на следующий день, по данным Генштаба ВСУ, были отбиты 22 российские атаки.

При этом российские источники также подтверждают усиление интенсивности авиационных и артиллерийских ударов по населенному пункту: так оккупанты пытаются компенсировать медленные наземные маневры, которые осложняются серьезными украинскими укреплениями вокруг Авдеевки.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания о ходе войны России против Украины 16 октября похвастался улучшением тактических позиций, не уточнив, в чем именно оно состоит. Также Шойгу заявил, что "активная оборона" оккупационных войск на фронте, в том числе под Авдеевкой, препятствует наступлению Украины.

Пока Шойгу рассказывает о том, как оккупанты препятствуют наступлению Сил обороны Украины, последние продолжают наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области, на Мелитопольском направлении. Об этом заявили в Генштабе.

Российские же источники утверждали, что украинские воины нанесли удары в районе Авдеевки, а также на западной и северо-западной окраине Вербового (10 км к востоку от Работино или в 18 км к юго-западу от Орехова). Они также писали, что Силы обороны Украины находятся в 200–300 метров от российских позиций к западу от Вербового.

Напомним, ранее в BILD Авдеевку назвали "вторым Бахмутом". По данным немецкого издания, войска РФ под Авдеевкой потеряли более 60 танков и БТР, но не отказались от планов по захвату этого города на Донетчине.

По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, Россия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Москва требует от оккупантов выйти на админграницы Донетчины до 31 декабря.

Сейчас захватчики пытаются взять Авдеевку в кольцо и сосредоточились на ударах с северного и южного флангов, туда перебрасываются дополнительные силы.

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