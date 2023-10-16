'Это будет второй Бахмут': войска РФ под Авдеевкой потеряли более 60 танков и БТР, но не изменили планов – BILD

Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери под Авдеевкой Донецкой области, но не меняют своих планов по полному захвату города с западной стороны. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердичи.

О цене, которой оккупантам уже обошлись бои за Авдеевку, рассказал военный аналитик Юлиан Рипке в издании BILD. В своем обзоре он пишет, что Силы обороны за неделю противостояний уничтожили 200 вражеских солдат и более 60 единиц военной техники противника.

"При всех своих потерях оккупанты продолжают наступление, не теряя намерений взять полный контроль над Авдеевкой. Учитывая масштабы потерь, это направление может сравниться с боями за Бахмут", – считает аналитик.

Отметим, что ситуация в этой точке боевых действий Донецкой области остается крайне напряженной. Россия обстреливает не только Авдеевку артиллерией и минометным огнем, но и близлежащие пункты.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы ГВА Авдеевки Виталия Барабаша, Россия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря.

Поэтому захватчики пытаются взять Авдеевку в кольцо и сосредоточились на ударах с флангов с севера и юга. В этом районе захватчики сосредоточили три новые бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!