Оккупанты хотят окружить Авдеевку, но ВСУ дают отпор: разведка Британии оценила, удастся ли РФ захватить город

Российские оккупационные войска продолжат штурм Авдеевки, пытаясь окружить город. Для врага украинская оборона на этом направлении является серьезным препятствием в амбициозных намерениях Кремля контролировать всю Донетчину.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном 17 октября в соцсети X (бывший Twitter) Министерства обороны Великобритании. Специалисты оценили шансы агрессора захватить населенный пункт.

По их словам, захватчики из РФ начали свое скоординированное наступление сразу на нескольких восточных направлениях, но акцент идет на хорошо защищенную подразделениями ВСУ Авдеевку.

Британские разведчики прогнозируют, что российские войска будут продолжать атаки с помощью нескольких бронетанковых батальонов, которые "попробуют окружить город".

"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, осуществленная Россией. По меньшей мере с января 2023 года", – считают они.

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Вместе с тем подчеркнули, что Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление оккупантов. В своих попытках атаковать враг несет большие потери в тяжелой технике и живой силе.

Отмечается, что медленный прогресс россиян на поле боя и значительные потери повлекли за собой изменение сообщений РФ о своем "большом наступлении" на Авдеевку. В первые дни атак пропагандисты заявляли об "успехах", а затем их пыл снизился и сейчас вместо наступления они говорят об "активной обороне".

"Успешный захват Россией Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", – подытожили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания BILD, войска РФ уже потеряли в боях за Авдеевку 60 танков и БТРов, однако не изменили своих наступательных планов. Предполагается, что по масштабам потерь это направление станет для оккупантов "вторым Бахмутом".

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