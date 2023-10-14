Оккупанты установили новую дату выхода на границы Донецкой области, Авдеевку стирают с лица Земли, – Барабаш

Российская террористическая армия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря.

В связи с этими планами россияне начали активно обстреливать Авдеевку. Об этом "Украинскому радио" рассказал начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

По его словам, в последние дни российские войска сильно активизировались на восточном направлении. Враг по-прежнему рассчитывает, что ему получится полностью захватить Донецкую область.

В то же время Барабаш подчеркнул, что украинские воины стойко держат оборону, благодаря чему врагу не удалось захватить ни одной новой позиции.

"Никакой стратегической высоты им не удалось взять. Очень много войск с той стороны. И все эти свои неудачи на поле боя, они сейчас пытаются компенсировать большим количеством авиаракетных и артиллерийских ударов по городу. Город действительно стирают", – сказал начальник городской военной администрации Авдеевки.

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Барабаш отметил, что Авдеевка стратегически важна для Украины, потому что очень близко находится к Донецку. Также населенный пункт представляет из себя стратегическую высоту – весь город и большинство территорий вокруг – это господствующие высоты.

Кроме непосредственного захвата новых территорий россияне рассчитывают отвлечь внимание ВСУ и не дать возможности перебросить силы на другие направления, в частности, на Запорожское и Бахмутское.

"Они установили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них очень важна", – заявил Барабаш.

Напомним, в Авдеевке 13 октября российская авиация нанесла удар по пятиэтажному дому. В результате чего здание было разрушено, а под его завалами может находиться мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 октября журналист Юрий Бутусов рассказал, что РФ начала "большое наступление" на Авдеевку – "ворота" в оккупированный Донецк. По его словам, бой может стать более ожесточенным, чем за Угледар, поскольку враг может использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

– В Белом доме заявили, что Россия вновь отправила на убой своих солдат, а прогресс в Авдеевке оказался очень скудным.

– Аналитики ISW в последнем отчете констатировали, что РФ провалила захват Авдеевки и теперь Кремль пытается заставить молчать своих пропагандистов.

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