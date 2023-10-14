Россия провалила атаку на Авдеевку и пытается закрыть рот пропагандистам – ISW

Широко разрекламированное российскими пропагандистами наступление оккупационных сил РФ на Авдеевку Донецкой области постигли неудачи. Аналитикам не удалось обнаружить доказательств заявленных "побед", тогда как сами оккупанты жалуются на потери и "мясные штурмы".

Кремль крайне не заинтересован в том, чтобы правда о ситуации под Авдеевкой вышла наружу, поэтому так называемым "военкорам" отдано распоряжение не обсуждать ее в публичном пространстве, либо озвучивать спущенные Москвой "методички". Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института констатировали, что российских военных, продолжавших 13 октября наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, постигли неудачи.

На фоне сообщений российских пропагандистов об атаках к северу и к югу от Авдеевки, эксперты провели геолокацию появившихся в сети кадров от 12 и 13 октября, и отметили некоторое продвижение оккупантов южнее Красногоровки (расположена в 5 км к северу от Авдеевки), а также юго-восточнее Первомайского (населенный пункт в 11 км к юго-западу от Авдеевки).

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А вот относительно якобы захвата оккупантами Авдеевского коксохимического завода согласия между собой не достигли даже сами российские "военкоры", тогда как аналитики ISW не нашли никаких доказательств контроля российских войск над территорией завода.

В то же время украинские военные утверждают, что продолжают отбивать атаки россиян в районе Авдеевки.

Как отметил один из российских "военных блогеров", Силы обороны используют на Авдеевском направлении минные поля, призванные замедлить врага.

Тем временем сами оккупанты из так называемой "ЛНР" жалуются на российскую артиллерию: один из захватчиков заявил, что стволы пушек сильно изношены, что существенно снижает точность работы артиллерии войск РФ. Такие жалобы, отметили в ISW, неоднократно звучали и из российских источников.

При этом оккупант из "ЛНР" предположил, что у российских войск есть шанс "сжать периметр", попытавшись захватить менее укрепленные позиции возле Авдеевки. Но он боится, что если это удастся сделать – российское командование только усилит "мясные атаки".

"Он выразил обеспокоенность тем, что российские генералы неверно истолкуют эти ограниченные достижения и попытаются ускорить наступательные усилия в направлении Авдеевки. "Доброволец" отметил, что такое неверное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным" укреплениям до тех пор, пока эти силы не закончатся", – пишет ISW.

Тем временем в Кремле решили заткнуть рты многочисленным "военкорам" и "военным блогерам". Российское командование не только ограничивает информацию о ситуации под Авдеевкой в своих сводках, но и пытается контролировать любые нарративы, возникающие в российском информпространстве вокруг этой темы.

Один из российских "военкоров" оправдал такую "секретность" якобы нежеланием российских военных допускать излишнюю "шумиху" вокруг ситуации под Авдеевкой. Другой же признался, что представители российского военного руководства 13 октября озвучили для "военных блогеров" требование не обсуждать детали боевых действий на Авдеевском направлении.

Тем временем в среде российских "военных блогеров" продолжаются споры и поиски тех, кто лжет о реальной ситуации на фронте.

"Российское военное командование, вероятно, пытается адаптироваться к предыдущим крупным наступлениям, в ходе которых оно потеряло контроль над восприятием действий России в российском информационном пространстве. Некоторые военные блогеры следуют (и, вероятно, будут продолжать следовать) повествовательной линии, навязанной Министерством обороны, но эта попытка централизованного контроля может спровоцировать негативную реакцию со стороны отдельных военных блогеров", – считают в ISW.

Официально же Кремль пытается выдать свои наступательные операции в районе Авдеевки и локальные действия на других направлениях как "перехват российскими войсками оперативной инициативы" в Украине.

В частности, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил 13 октября, что украинские контрнаступательные операции "формально завершены", поскольку российские войска перешли "к активным боевым действиям почти на всей линии фронта".

Однако аналитики ISW, в отличие от Небензи, не видят оснований для утверждений о завершении украинского контрнаступления. Оно продолжается и, по мнению экспертов, продолжится и зимой, пусть и, вероятно, с меньшей интенсивностью.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что оккупанты заговорили о "заморозке" линии фронта в Украине.

В частности, предатель Украины Александр Ходаковский, бывший сотрудник СБУ, который сейчас командует батальоном оккупантов "Восток", выступил за то, чтобы войска РФ "заморозили" линию фронта. Такую инициативу он объяснил необходимостью заменить истощенный мобилизованный личный состав свежими силами – военными-контрактниками – и затем начать новое наступление.

Это заявление согласуется с более ранними выводами аналитиков о том, что захватчикам необходима "передышка", чтобы освежить свои силы и возобновить боевые действия позднее.