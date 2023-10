Оккупанты заговорили о 'заморозке' линии фронта в Украине: что стоит за заявлениями – ISW

Предатель Украины Александр Ходаковский, бывший сотрудник СБУ, который сейчас командует батальоном оккупантов "Восток", выступил за то, чтобы войска РФ "заморозили" линию фронта. Такую инициативу он объяснил необходимостью заменить истощенный мобилизованный личный состав свежими силами – военными-контрактниками – и затем начать новое наступление. Подобные заявления подтверждают намерение агрессора воспользоваться любой паузой на поле боя.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 12 октября. Аналитики обратили внимание, что Ходаковский в своем Telegram-канале накануне заявил, что войска России могут провести "сознательную заключительную фазу" для прекращения войны после замены "уставших" подразделений военнослужащими по контракту.

"Это согласуется с давней оценкой ISW, согласно которой российские войска, очевидно, воспользуются преимуществами любого краткосрочного или долгосрочного замораживания, чтобы освежить свои силы и возобновить боевые действия позднее", – говорится в отчете.

Ходаковский также отметил, что российские войска, скорее всего, столкнутся с эффективной украинской обороной и сопротивлением, когда оккупанты попытаются продвинуться дальше на запад, в Украину, добавили в ISW.

Аналитики также напомнили, что другой террорист, ныне заключенный Игорь Гиркин постоянно заявлял, что определенная фракция российской власти, членом которой, судя по всему, является Ходаковский, уже давно выступает за замораживание нынешней линии фронта в Украине.

Так, Гиркин заявил 9 октября, что войска РФ продолжат вести стратегическую оборону, чтобы заморозить линии фронта в преддверии выборов президента в России в марте 2024 года.

Напомним, коллаборант Ходаковский в прошлом был командиром спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области. В 2014 году он поддержал террористическую "ДНР" и впоследствии получал там руководящие должности, в частности в разное время возглавлял "службу безопасности ДНР" и даже "министерство госбезопасности ДНР". Ходаковский участвовал в блокаде Мариуполя на стороне российских террористов.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не допустить, чтобы у РФ появилась возможность заморозить войну. Паузу агрессор использует для того, чтобы нарастить военный потенциал, и тогда ее целью станет уже не только Украина, предостерег он.

– Ранее руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что ни о какой заморозке войны не может идти речи. Войска РФ должны быть выведены из Украины, что предусматривает формула мира, и будет только так, заявил он.

