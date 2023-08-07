Обсуждали только формулу мира Зеленского: Ермак заверил, что ни о какой заморозке конфликта на саммите в Саудовской Аравии речь не шла. Видео

В Офисе президента Украины заверили, что во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждали только формулу мира Владимира Зеленского, состоящую из 10 пунктов. Ни о какой заморозке конфликта на этой встрече речь не шла.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Так он отреагировал на фейки, которые начали распространяться в сети после саммита. В частности, некоторые СМИ писали о возможности поиска компромисса в реализации формулы мира, который не предполагал бы вывод войск РФ с наших территорий.

"Это неправда. Отмечаю, что главной темой саммита было обсуждение именно украинской мирной формулы, никаких других мирных формул не обсуждалось – ни на общей встрече, ни в двусторонних форматах", – сказал Ермак.

И украинские делегаты, и представители других стран четко подчеркивали: замороженный конфликт в любом виде невозможен. А все разговоры о прекращении огня без обязательного вывода всех российских войск из территорий Украины бессмысленны. Они будут только затягивать процесс и дадут врагу возможность подготовиться к новым атакам.

"Российские войска должны быть выведены из Украины. Это предусматривает формула мира президента Владимира Зеленского. И будет только так", – подчеркнул руководитель ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжения действия зернового соглашения и ряд других вопросов.

– В саммите приняли участие более сорока стран. Это втрое больше, чем участников на первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене.

– СМИ пишут, что Китай, например, хотел показать, что он "не такой", как страна-агрессор Россия. Поэтому активно обсуждал вариант прекращения войны, выдвинутый нашей стороной.

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