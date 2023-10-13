'Новой целью России может стать не только Украина': Дмитрий Кулеба объяснил риски заморозки войны

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не допустить, чтобы у страны-агрессора России появилась возможность заморозить войну в нашем государстве. Он отметил, что эту паузу Москва будет использовать для того, чтобы нарастить своей военный потенциал и тогда ее целью станет не только Украина.

Об этом глава МИД сказал во время своего выступления на мероприятии немецкого аналитического центра Zentrum Liberale Moderne в четверг, 12 октября, передает сайт ведомства. Кулеба отметил важность сохранения и увеличения международной поддержки для победы Украины и защиты Европы от террора Кремля.

Он сказал, что сохранение международной поддержки не смотря на "тактические политические турбулентности", имеет огромное значение для победы Украины и освобождения всех захваченных россиянами территорий.

Кулеба напомнил слова главы украинского государства Владимира Зеленского, который ранее предостерег от предоставления России возможности заморозить войну и использовать паузу для восстановления сил. Президент говорил: если дать РФ паузу и не повышать давление, к 2028 году она возобновит свой военный потенциал и будет готова к новой волне агрессии.

Видео дня

В этом контексте глава МИД отметил, что за это время в России будет увеличиваться уровень пропаганды и ненависти к Украины и другим европейским государствам.

"Российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. В таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году?" – спросил украинский министр.

Он добавил, что цели России "гораздо шире Украины". Избежать худшего сценария, по словам Кулебы, можно только общими усилиями.

"Это трудный, но достижимый путь. Путь к победе Украины. Давайте работать вместе, чтобы держать ворота Европы закрытыми и защищенными от российского террора", – подытожил глава ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сказал, что никакие опасения и прогнозы о превращении полномасштабной войны в затяжной конфликт не сбудутся. Украина никогда не согласится на сценарий "замороженного" противостояния, и нас в этом поддерживают наши международные партнеры и альянсы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!