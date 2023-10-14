Авиация РФ уничтожила пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть человек: МВД показало фото

В Авдеевке в пятницу, 13 октября, российская авиация нанесла удар по пятиэтажному дому. В результате чего здание было разрушено, а под его завалами может находиться мужчина.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Место прилета уже осмотрела полицейская группа "Белые ангелы".

Как сообщается, под завалами дома до сих пор может находиться мужчина 1959 года рождения. Достать тело спасатели пока не могут.

Полиция призывает жителей эвакуироваться из опасной зоны.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

Ранее сообщалось, что 11 октября войска РФ с помощью беспилотника атаковали ритуальный автомобиль на кладбище в Херсонском районе. Ранения получили три сотрудника ритуальной службы, находившиеся вблизи спецтранспорта.

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