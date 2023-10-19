Сбит уже пятый за 10 дней вражеский штурмовик Су-25: Тарнавский рассказал об успехах ВСУ и потерях оккупантов

На Таврическом направлении в течение последних 10 дней Силы обороны Украины сбили пять российских самолетов-штурмовиков Су-25. Последний "приземлили" в Донецкой области.

Защитники страны достигли частичного успеха юго-западнее Вербового Запорожской области. Об этом утром 19 октября сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он рассказал, что 18 октября в зоне ответственности его ОСГВ противник совершил два ракетных и 29 авиационных удара, 930 артиллерийских обстрелов, провел 34 боевых столкновения.

В минувшие сутки на Таврическом направлении наши ракетные войска и артиллерия выполнили 1434 огневые задачи.

Общие потери врага в живой силе – 322 человека. Кроме того, оккупанты потеряли 43 единицы военной техники. В это количество входят три танка, три ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БпЛА, пять единиц автомобильной и две – специальной техники.

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Нашим военнослужащим известно, что в Токмаке Запорожской области российские захватчики массово расселяются в многоэтажных домах, где проживает местное население. Таким образом противник создает себе "живой щит".

Как писал OBOZ.UA:

– В целом за 18 октября Силы обороны Украины проредили российскую армию на 630 военнослужащих.

– Со статистикой вражеских потерь, которую ведет Генеральный штаб ВСУ, можно ознакомиться по ссылке.

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