Воины ВСУ за сутки ликвидировали 630 оккупантов, сбили по самолету и вертолету РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте 18 октября проредили российскую армию на 630 военнослужащих. На сегодня в общем ликвидировано уже 290 680 оккупантов из РФ.

Также защитники сожгли еще 128 единиц оружия и техники, с которыми захватчики пришли на нашу землю убивать и уничтожать все живое. Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне захватническое войско лишили еще 39 артиллерийских систем (всего 6983), 17 боевых бронированных машин (9437), 11 танков (4992).

В небе были сбиты 17 беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 5318), один самолет (320) и один вертолет (324) ВС РФ.

Кроме этого, бойцы ВСУ обезвредили четыре российских РСЗО (всех 818), средство ПВО (548). В металлолом защитники превратили 34 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (9337), три – спецтехники (985).

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных крылатых ракет (с начала войны сбито 1534), кораблей/катеров (20) и подводных лодок (1) оккупантов.

Видео дня

Заметим, что очередной российский самолет воины ВСУ сбили 18 октября на Таврическом направлении фронта. Это был штурмовик Су-25.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты СБУ уничтожили пять вражеских комплексов видеонаблюдения. Новейшее оборудование оккупантов – четыре "Мурома" и один "Пергам" – защитники просто "ослепили" дронами-камикадзе.

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