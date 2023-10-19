'Ослепили' оккупантов: киберспециалисты СБУ уничтожили 5 новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ. Видео

Киберспециалисты Службы безопасности Украины сократили возможности российских оккупантов наблюдать за территорией нашей страны. Они "ослепили" врага, уничтожив пять новейших комплексов видеонаблюдения.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ отключили российским захватчикам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам".

Для этого они применили дроны-камикадзе. На ролике видно, как БПЛА попадают в цели, оставляя россиян без "глаз".

Эти комплексы были очень важны для врага, они позволяли войскам РФ выявлять позиции украинских защитников и корректировать свои артиллерийские удары.

На этом киберспециалисты СБУ не остановились. Они также уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21, предназначенный для подавления спутниковой связи.

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"Работаем дальше до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ дроны СБУ 13 октября атаковали электроподстанцию Красная Яруга. От нее питались, в частности, военные объекты вражеской армии

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