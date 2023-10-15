Дроны точно отработали по цели: в СБУ раскрыли детали атаки на электрическую подстанцию в Белгородской области. Видео

В Белгородской области РФ украинские дроны 13 октября атаковали электроподстанцию Красная Яруга. От нее питались, в частности, военные объекты вражеской армии.

Атаку провела Служба безопасности Украины. Об этом OBOZ.UA рассказали источники в спецслужбе.

"Пока российское минобороны рассказывает, как "уничтожило очередные украинские беспилотники" в Белгородской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга. Именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны метко отработали по цели", – говорится в сообщении.

В Службе заверили: блекаут, устроить который россияне так мечтали в прошлом году в Украине, теперь они смогут "отведать" сами. Украина будет отвечать на многочисленные атаки РФ на обстрелы объектов энергоинфраструктуры. Так что это – "реальность, которая уже стоит у них (россиян. – Ред.) на пороге".

Видео дня

Об удачной атаке на электроподстанцию в Белгородской области в СБУ рассказали на фоне бравурных утренних заявлений минобороны РФ о том, как российская ПВО якобы сбила почти 30 беспилотников над двумя российскими областями, в том числе, над Белгородской.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", – заявляли в МО РФ.

О БПЛА, атаковавшем электроподстанцию, в российском командовании предпочли вспоминать, чтобы не портить статистику впечатляющих "успехов" российской ПВО подобными "мелочами".

Напомним, 29 сентября украинские дроны атаковали подстанцию в Курской области, к которой были подключены военные объекты РФ. Ту атаку также устроили сотрудники СБУ.

В ту ночь в Курской области жаловались на атаку дронов. В результате атаки там вспыхнул трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

В российском минобороны заявили о том, что якобы 11 дронов были сбиты силами ПВО. Однако обнародованное СБУ видео опровергло эти заявления.