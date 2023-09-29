Дроны отработали точно: эксклюзивное видео атаки на подстанцию в Курской области, к которой были подключены военные объекты РФ

В Курской области РФ 29 сентября раздавались взрывы. Российское минобороны заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников.

Между тем источники OBOZREVATEL в Службе безопасности Украины уверяют, что "сбитые" дроны удачно атаковали электроподстанцию, к которой был подключен ряд военных объектов государства-агрессора. Момент атаки зафиксирован на видео.

По данным источников, спецназовцы провели удачную атаку с помощью БПЛА на электрическую подстанцию в российской Курской области. Несмотря на заявления вражеского минобороны о якобы отражении атаки, некоторые дроны достигли цели.

Момент поражения электроподстанции зафиксирован на видео, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Видео дня

Электроподстанция, по которой отработали дроны, выбрана неслучайно: от нее, помимо прочего, был запитан ряд важных военных объектов врага.

В СБУ заверили, что слово "блекаут", которое так любили повторять россияне минувшей осенью и зимой по отношению к Украине, прочно войдет и в их жизни, если государство-террорист не откажется от тактики массированных ударов по объектам инфраструктуры, в частности, энергетической, на территории нашего государства.

И "бавовны", уверяют в Службе, будет все больше.

Напомним, ночью 29 сентября в Курской области пожаловались на атаку дронов. В результате атаки там вспыхнул трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

В российском минобороны заявили о том, что якобы 11 дронов были сбиты силами ПВО. Однако видео СБУ опровергает эти заявления.