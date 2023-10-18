ВСУ на Таврическом направлении сбили еще один самолет оккупантов
На Таврическом направлении Силы обороны Украины приземлили еще один вражеский самолет. Речь идет о российском Су-25.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Этот штурмовик стал не первым самолетом, который Россия потеряла за последнюю неделю.
"Есть сбитие еще одного самолета оккупантов Су-25 на Таврическом направлении", – отметил он.
Похоже, эта "птичка" стала уже четвертой, которую удалось сбить украинским воинам за последние дни. В понедельник, 16 октября, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказывал о трех уничтоженных на направлении самолетах ВС РФ.
"Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25", – констатировал Тарнавский.
Напомним, в утренней оперативной сводке 18 октября Генштаб сообщил, что ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов, шесть вертолетов и самолет РФ.
А 15 октября украинские воины на Таврическом направлении сбили самолет Су-25 и уничтожили БМПТ "Терминатор" и ТОС "Сонцепек".
В то же время, россияне также помогают Силам обороны демилитаризировать российскую авиацию. Так, 6 октября российская ПВО сбила очередной самолет армии РФ над временно оккупированным Мариуполем. Пилоту удалось катапультироваться.
До этого российская ПВО успешно отработала 28 сентября. Это произошло в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье, где захватчики сбили собственный Су-35.
В результате "дружественного огня" истребитель полностью сгорел. Экипаж вражеского вертолета погиб на месте.
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