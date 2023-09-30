Появилось фото российского самолета, сбитого 'дружеским огнем' под Токмаком

Российская противовоздушная оборона приземлила собственный самолет на временно оккупированных территориях. Успешное поражение воздушного борта произошло возле Токмака Запорожской области.

В результате "дружеского огня" истребитель полностью сгорел. Об этом свидетельствуют снимки с разведывательного дрона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российские войска "демилитаризировали" собственный Су-35 ночью над Токмаком. Примечательно, что экипаж истребителя погиб на месте.

Стоит отметить, что российские пропагандисты ожидаемо не распространялись о сбитии собственного самолета. В то же время информация просочилась в сеть, ведь некоторые пропагандисты решили выразить "соболезнования" погибшим военным преступникам.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн до 104 млн долларов США.

Первые новости о том, что россияне, вероятно, сбили свой же истребитель Су-35 в районе Токмака, появились после часа ночи 29 сентября. В местных пабликах также публиковали видео, как был сбит вражеский борт.

Видео дня

Напомним, в ночь на 28 сентября российская ПВО успешно отработала в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там захватчики сбили собственный Су-35.

Ранее британская разведка подсчитала, что с февраля 2022 года Россия потеряла в боях около 90 самолетов. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись оккупанты. В Британии утверждают, что у тех самолетов, которые остались у государства-агрессора, срок службы истекает гораздо быстрее, чем предполагалось.