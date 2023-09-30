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Появилось фото российского самолета, сбитого "дружеским огнем" под Токмаком

Алексей Лютиков
War
1 минута
10,6 т.
Появилось фото российского самолета, сбитого 'дружеским огнем' под Токмаком

Российская противовоздушная оборона приземлила собственный самолет на временно оккупированных территориях. Успешное поражение воздушного борта произошло возле Токмака Запорожской области.

В результате "дружеского огня" истребитель полностью сгорел. Об этом свидетельствуют снимки с разведывательного дрона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российские войска "демилитаризировали" собственный Су-35 ночью над Токмаком. Примечательно, что экипаж истребителя погиб на месте.

Стоит отметить, что российские пропагандисты ожидаемо не распространялись о сбитии собственного самолета. В то же время информация просочилась в сеть, ведь некоторые пропагандисты решили выразить "соболезнования" погибшим военным преступникам.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн до 104 млн долларов США.

Первые новости о том, что россияне, вероятно, сбили свой же истребитель Су-35 в районе Токмака, появились после часа ночи 29 сентября. В местных пабликах также публиковали видео, как был сбит вражеский борт.

Видео дня
Появилось фото российского самолета, сбитого "дружеским огнем" под Токмаком
Появилось фото российского самолета, сбитого "дружеским огнем" под Токмаком

Напомним, в ночь на 28 сентября российская ПВО успешно отработала в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там захватчики сбили собственный Су-35.

Ранее британская разведка подсчитала, что с февраля 2022 года Россия потеряла в боях около 90 самолетов. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись оккупанты. В Британии утверждают, что у тех самолетов, которые остались у государства-агрессора, срок службы истекает гораздо быстрее, чем предполагалось.

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