Российская ПВО отминусовала Су-35 оккупантов над Токмаком – СМИ

В ночь на 28 сентября российская ПВО успешно отработала в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там захватчики сбили собственный Су-35.

Факт уничтожения вражеского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor. Российские провоенные паблики в это время пишут о гибели экипажа.

"Из хороших новостей – минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", – говорится в сообщении мониторингового канала.

В то же время, российский паблик Fighterbomber, который администрирует бывший военный летчик, намекнул, что пилот сбитого Су-35 погиб.

Админ паблика не уточнил, где долетался очередной летчик-оккупант, а комментарии под постом он предусмотрительно закрыл.

Кроме информации о сбитии россиянами своего же самолета над Токмаком других сообщений о сбитых российских военных самолетах или о катастрофах с их участием на данный момент не было.

Видео дня

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн до 104 млн долларов.

Первые новости о вероятном сбитии россиянами своего же истребителя Су-35 в районе Токмака появились после часа ночи 29 сентября. В местных пабликах также публиковали видео с моментом сбития вражеской "птички". Однако в тот момент информация еще не была подтверждена.

Напомним, британская разведка подсчитала, что с февраля 2022 года Россия потеряла в боях около 90 самолетов. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись оккупанты. В Британии утверждают, что у тех самолетов, которые остались у государства-агрессора, срок службы истекает гораздо быстрее, чем планировалось.