'Скоро останемся без авиации': российская ПВО сбила очередной самолет армии РФ. Видео

Российские оккупанты снова понесли потерь от своего же "дружественного огня". Под временно оккупированным Мариуполем захватчики сбили свой самолет.

Пропагандисты уже жалуются, что скоро "вторая армия мира" останется совсем без авиации. Об этом сообщают в соцсетях.

Так, российское ПВО снова "приземлило" свой самолет Су-35, на этот раз в районе Мариуполя.

По предварительной информации, пилоту удалось катапультироваться.

Следует отметить, что в последнее время случаи "демилитаризации" вражеской авиации самими оккупантами значительно участились. Пока одни пропагандисты скулят, что самолетов в России скоро не останется, другие – ищут "предательство".

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В предыдущий раз российская ПВО успешно отработала 28 сентября. Это произошло в районе временно оккупированного Токмака в Запорожье, где захватчики сбили собственный Су-35.

В результате "дружественного огня" истребитель полностью сгорел. Экипаж вражеского вертолета погиб на месте.

В прошлом году в Луганской области захватчики сбили бомбардировщик новейшей модификации Су-34М, перегнанный россиянами на Донбасс с Дальнего Востока РФ.

Ранее британская разведка подсчитала, что с февраля 2022 Россия потеряла в боях около 90 самолетов. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись оккупанты. В Британии утверждают, что у тех самолетов, которые остались у государства-агрессора, срок службы истекает гораздо быстрее, чем предполагалось.