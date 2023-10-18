ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов, шесть вертолетов и самолет РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте 17 октября ликвидировали 620 военнослужащих российской оккупационной армии. Также защитники уничтожили семь единиц боевой авиации РФ.

Общие потери живой силы российского захватнического войска ныне достигают 290 050. Об этом говорится в публикации Генерального штаба ВСУ.

Кроме сотен путинских вояк, накануне украинские воины уничтожили 53 единицы военной техники и вооружения оккупантов. В частности, 15 боевых бронированных машин (всего 9420), восемь артиллерийских систем (6944) и два танка (4981).

Благодаря точным ударам ВСУ сгорело сразу шесть российских вертолетов (всего 323) и один самолет (319).

Также была сбита одна крылатая ракета (всех 1534) и десять БПЛА оперативно-тактического уровня (5301). В металлолом бойцы превратили десять единиц вражеской автотехники и автоцистерн (9303).

Количество уничтоженных российских систем ПВО, спецтехники, РСЗО, кораблей и других плавсредств осталось неизменным.

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Отметим, что в ночь с 16 на 17 октября Силы спецопераций (ССО) Украины провели операцию DRAGONFLY по поражению российских аэродромов в оккупированных Бердянске и Луганске. По данным военных, благодаря ударам было уничтожено в общем девять вертолетов ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили еще один ЗРК "Тор" оккупантов стоимостью около $25 млн. Вражеская техника была сожжена ударом снаряда GMLRS в районе временно оккупированной Каховки в Херсонской области.

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