Система ПВО не справилась со своей прямой задачей: ВСУ уничтожили российский ЗРК 'Тор' ракетой GMLRS. Фото

Украинские воины уничтожили очередной российский зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе временно оккупированной Каховки на Херсонщине, его стоимость составляет 25 млн долларов. Хваленый российский комплекс, чьей основной задачей является защита воздушного пространства, не смог защитить даже себя от поражения снарядом GMLRS.

Вместе с ЗРК "Тор" бесславно окончил свое земное существование и его экипаж. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", публикуя также фото уничтоженного комплекса (чтобы его увидеть, доскролльте новость до конца).

"На фото – уничтоженный зенитный ракетный комплекс "Тор". Боевая машина принадлежала одному из подразделений печально известной 205-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Ставропольский край). Вероятно, удар был нанесен снарядом из семейства GMLRS", – сообщает паблик.

В сообщении также отмечено, что вместе с ЗРК "Тор" ликвидирован был также его экипаж. "Демилитаризация" произошла в окрестностях временно оккупированной Каховки Херсонской области в первых числах октября.

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"Очередной случай, когда система ПВО не справилась со своей прямой задачей - прикрытием воздушного пространства. И сама стала жертвой своей "беспомощности", – пишет автор канала.

Напомним, ранее стало известно, что украинские воины уничтожили во вражеском тылу ЗРК "Тор" стоимостью 25 млн долларов. Сделать это удалось операторам FPV-дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Также сообщалось, что оккупанты и сами изо всех сил помогают украинским воинам уничтожать российские средства ПВО. Так, в начале октября стало известно, что на Донбассе поезд раздавил машину ЗРК "Стрела-10". Случилось это среди ночи на перегоне Енакиево – Углегорск. По предварительным данным, водитель боевой машины двигался в составе военной колоны, но в какой-то момент "не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд".

Внутри ЗРК "Стрела-10" находились пятеро военнослужащих ВС РФ: трое из них погибли на месте, еще двое ранены.