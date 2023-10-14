Украинские воины уничтожили во враждебном тылу ЗРК 'Тор' стоимостью 25 млн

Украинские воины продолжают эффектно уничтожать живую силу и технику оккупантов. Так, операторам FPV-дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны удалось уничтожить редкий вражеский ЗРК "Тор" в тылу противника.

Видео с уничтожением техники оккупантов выложил в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов. Стоимость такого зенитно-ракетного комплекса составляет около 25 млн долларов.

Отметим, что "Тор" является всепогодным тактическим зенитно-ракетным комплексом, предназначенным для защиты важных административных, экономических и военных объектов. Его функцией является прикрытие первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб, самолетов и вертолетов.

Эта система может работать как в ручном режиме с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме, контролируя воздушное пространство и обеспечивая сбивание всех воздушных целей, не идентифицируемых как "свои".

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Да, ВСУ имеют частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. В свою очередь, российские террористы пытаются наступать, чтобы занять утраченные позиции.

Напомним, Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута прошли вперед до 400 метров. Воинам нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

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