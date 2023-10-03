На Донбассе поезд раздавил машину ЗРК 'Стрела-10': трое оккупантов погибли, есть раненые

На временно оккупированной части Донецкой области Украины произошла очередная "трагедия" с захватчиками. Там грузовой поезд раздавил машину зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" вместе с захватчиками.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA. Он называет себя изданием независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ.

Событие произошло накануне ночью на перегоне Енакиево – Углегорск. Предварительно, водитель боевой машины двигался в составе военной колоны, но в какой-то момент "не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд".

Отмечается, что внутри ЗРК "Стрела-10" находились пятеро военнослужащих ВС РФ: трое из них погибли на месте, еще двое ранены.

СМИ назвало имена "двухсотых" оккупантов: Абай Култасев из в/ч 58249, Виталий Пагинец и Кирилл Гайченко из в/ч 21005.

Видео дня

"Ранены военнослужащие Ренат и Михаил. В результате происшествия тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения ж/д полотна", – пишет ASTRA.

О первой упомянутой части нет данных в сети, а вот в/ч 21005 – это база российской 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады (пункт постоянной дислокации – город Юрга Кемеровской области). Речь идет о тактическом соединении сухопутных войск РФ. Формирование входит в состав 41-й общевойсковой армии центрального военного округа.

На днях в ВСУ сообщали, что враг вывел "разорванную" 41-ю армию из-под Кременной, направив на ее место 25-ю армию, сформированную из наемников-контрактиников и тех, кого перебросили туда из других подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Луганске российский грузовик раздавил легковушку с людьми. Пропагандисты сами распространили видео аварии, но не указали, были ли в ней пострадавшие.

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